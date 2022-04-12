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Гознак раскрыл подробности о новой купюре в 100 рублей

Глава Гознака Трачук допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Срок выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей может сдвинуться, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.

По его словам, планы по выходу купюры в обращение сохраняются. «Возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена», — допустил он. Обнародовать данные о купюре должен Центробанк, считает Трачук.

Он раскрыл подробности о визуальном оформлении банкноты. Глава Гознака отметил, что рисунки будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. «Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки», — добавил он и призвал дождаться объявления Банка России.

Ранее сообщалось, что банкноту номиналом 100 рублей изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платежный оборот станут насыщать купюрами постепенно.

Центробанк запланировал обновление банкнот пяти номиналов. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

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Марина Совина
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