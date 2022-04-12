Модернизированные купюры в России получат новые защитные признаки

Гознак анонсировал появление новых защитных признаков на обновленных купюрах

Модернизированные российские купюры получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.

По его словам, купюры изменятся не только внешне, но и станут более защищенными. На них нанесут машиночитаемые защитные признаки, которые легко улавливает оборудование, где обрабатываются банкноты. Трачук отметил, что по защите банкнот проводится большая работа.

Специалист напомнил, что сам по себе образ банкноты тоже является защитным признаком: на купюре многослойный, сложный рисунок. Эксперт уточнил, что сначала изображение придумывает художник в первом приближении. После того, как идея концептуально одобрена, она несколько месяцев «раскладывается» специалистами по слоям, рассказал Трачук.

Авторы придумывают, как это будет выглядеть на гравюре. «Какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати», — подчеркнул он.

Ранее Трачук рассказал о том, как будет выглядеть 100-рублевая купюра, которая может появиться в 2022 году. Изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе.

Центробанк планирует обновить несколько купюр. Ожидается, что новые 100 рублей россияне увидят в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.