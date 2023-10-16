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17:17, 16 октября 2023Среда обитания

Священник предупредил о религиозном раздоре из-за новой купюры

Священник Островский: на новой рублевой купюре изображен храм без креста

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На новой тысячерублевой купюре изображены башня Сююмбике с полумесяцем и бывший Дворцовый храм в Казанском кремле, на котором нет креста. На это в своем Telegram-канале обратил внимание священник Павел Островский.

Сейчас в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Как рассказала ведущий специалист музея Лилия Хайрутдинова, крест с храма убрали с приходом советской власти. Во времена СССР в здании находился склад, затем архив и столовая. Музей был открыт в 2006 году.

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«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем», — написал священник. Он заявил, что большинство жителей России не знают истории Казанского кремля и будут просто пользоваться купюрой с храмом без креста, расположенным рядом с минаретом с полумесяцем.

Священник назвал две возможные причины случившегося. Он считает, что это произошло либо из-за «тупости дизайнеров», либо является «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Ранее Центробанк представил новый дизайн банкнот номиналом в одну и пять тысяч рублей. На основном изображении тысячерублевки показана Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне наряду с бывшей Дворцовой церковью и башней Сююмбике присутствуют Музей археологии и этнографии в Уфе. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска и стела «66-я параллель» в Салехарде.

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    Мария Черкасова
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