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19:18, 22 декабря 2023Россия

Улицы российского города украсят изображениями собора без крестов

В конкурсе новогодних плакатов в Смоленске победила работа с собором без крестов

Изображение: Полина Антоненкова / «Смоленское региональное отделение Союза дизайнеров России»

В Смоленске в конкурсе новогодних плакатов победил проект, на котором изображен лишенный крестов храм. Конкурс проводился администрацией города и региональное отделение Союза дизайнеров России, сообщает издание «Смоленский вестник».

Изображенное на образце строение напоминает одну из смоленских достопримечательностей — Успенский собор. Купола оригинального собора увенчаны крестами, на победившем в конкурсе проекте они отсутствуют.

Плакат разместят на городских рекламных щитах и видеоэкранах города в конце недели, говорится в статье.

В декабре прошлого года в Смоленске прошел аналогичный конкурс. Победу в нем также одержал вариант плаката с собором без крестов.

Ранее в России произошло несколько инцидентов, связанных с отсутствием креста на изображениях церквей, соборов и храмов, получившее известность как «крестопад». Так, в октябре Центробанк представил обновленные купюры номиналом тысяча рублей, на которых бывший Дворцовый храм в Казанском кремле изображен без креста. В ноябре адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом Василия Блаженного без крестов.

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      Алан Босиков
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