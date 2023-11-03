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14:09, 3 ноября 2023Россия

В России адвокатам стали приходить открытки с лишенным крестов московским храмом

Под Москвой адвокатам разослали открытки с храмом Василия Блаженного без крестов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Адвокатская палата Московской области разослала открытки со стоящим на Красной площади храмом Василия Блаженного без крестов. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

На открытках, которые получили адвокаты, на куполах храма вместо крестов видны короткие шпили.

В палате заявили, что кресты с храма пропали случайно. «Кто отправлял эту открытку, наверное, не обратили внимания», — пояснили там и пообещали подумать над исправлением ошибки.

Ранее Центробанк представил дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей, на которой без крестов была изображена бывшая Дворцовая церковь в Казани. После критики дизайна новой купюры как со стороны Русской православной церкви, так и светскими властями ЦБ пообещал изменить ее дизайн. Обновленную банкноту представят в 2024 году.

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      Алан Босиков
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