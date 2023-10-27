Центробанк назвал срок изменения дизайна скандальной купюры без креста

Набиуллина сообщила, что обновленную купюру в 1000 рублей представят в 2024 году

Обновленный дизайн купюры в 1000 рублей представят в 2024 году. Срок изменения оборотной стороны скандальной банкноты назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Банк России пересмотрит процедуру обсуждения дизайна купюр, расширит участие экспертных групп и будет выносить художественное оформление банкнот на публичное обсуждение, объяснила глава регулятора во время пресс-конференции по итогам заседания 27 октября.

Обновленные купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей регулятор представил 16 октября. На лицевой стороне тысячерублевки изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, а на оборотной — бывшую Дворцовую церковь, которая стала музеем истории Татарстана, рядом с башней Сююмбике.

Дизайн банкноты раскритиковали в РПЦ, так как на здании бывшего храма нет креста, а на втором здании Казанского кремля — есть исламский полумесяц. Священник Павел Островский назвал возможными причинами такого оформления «тупость дизайнеров» и «сознательную провокацию от приверженцев ислама из Татарстана». Сенатор Андрей Клишас назвал появление подобной купюры провокационным и неразумным.

После скандала Центробанк заявил о приостановке выпуска тысячерублевой купюры и пообещал доработать изображение. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, на обновление дизайна потратят несколько сотен миллионов рублей.