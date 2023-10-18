Затраты на обновление купюры с церковью без креста оценили

Аналитик Осадчий: на обновление купюры в 1000 рублей потратят сотни млн. рублей

На обновление дизайна тысячерублевой купюры со зданием бывшей Дворцовой церкви без креста потратят несколько сотен миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он добавил, что на изменение изображения вряд ли уйдет более миллиарда рублей. Ранее дизайн новой банкноты раскритиковали в РПЦ. На обратной стороне купюры изображены здания Казанского кремля — башня Сююмбике с полумесяцем рядом с бывшей Дворцовой церковью без креста. Православного символа на здании храма нет с советских времен, в настоящее время в нем располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Член Совета Федерации Андрей Клишас назвал появление подобной купюры провокационным и неразумным. Священник Павел Островский предположил, что ее дизайн может оказаться «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Центробанк позже заявил о приостановке выпуска тысячерублевой купюры с новым дизайном, пообещав доработать изображение. Причину такого решения регулятор не назвал.

Новые купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей регулятор представил 16 октября. На основном изображении тысячерублевки показана Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне наряду с бывшей Дворцовой церковью и башней Сююмбике присутствуют Музей археологии и этнографии в Уфе. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска и стела «66-я параллель» в Салехарде.