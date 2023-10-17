В Совфеде назвали провокационным размещение храма без креста на новых банкнотах

Сенатор Клишас назвал неразумным размещение храма без креста на новых купюрах

Член Совета Федерации (СФ) Андрей Клишас назвал провокационным и неразумным размещение православного храма без креста на новых рублевых банкнотах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор согласился с мнением главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который накануне заявил, что к дизайну купюр следовало подойти более тщательно.

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно», — написал Клишас, выразив надежду, что подобное не повторится.

16 октября Банк России представил новые купюры номиналом одна и пять тысяч рублей. На оборотной стороне тысячерублевой банкноты размещены изображения башни Сююмбике с полумесяцем и бывшего Дворцового храма, расположенных в Казанском кремле.

Дизайн купюр вызвал критику со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ). Так, священник Павел Островский предупредил о религиозном раздоре из-за банкноты и призвал «не играть с огнем». Он допустил, что ситуация стала результатом «тупости дизайнеров» либо является «сознательной провокацией, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана».

Кроме того, заместитель Легойды в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе посетовал на то, что создателям дизайна купюры не удалось показать Казань как «межрелигиозный город».

В свою очередь, ведущий специалист расположенного в церкви Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан Лилия Хайрутдинова объяснила, что крест с храма убрали с приходом советской власти. Во времена СССР в здании находился склад, затем архив и столовая. Музей был открыт в 2006 году.