На плакаты выставки в ОАЭ с изображением храма Василия Блаженного вернули кресты

Храму Василия Блаженного с плакатов выставки в ОАЭ вернули кресты

Российский экспортный центр (РЭЦ) вернул кресты на изображение храма Василия Блаженного, используемое для рекламы выставки в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), сообщил в своем Telegram журналист Эдвард Чесноков.

«РЭЦ — нормальные ребята! Увидев в соцсетях критику храма без крестов на их промо-материалах, оперативно исправили(сь) и добавили наш традиционный символ», — написал он.

Ситуацию оценил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Общались с коллегами из Российского экспортного центра лично — уверяют, что недоразумение и в будущем будут более внимательными», — отметил он.

Ранее исчезновение с плаката выставки крестов с одного из главных российских храмов назвали «безобразной историей». Депутат Московской городской думы Андрей Медведев указал, что подобные действия — худшее проявление западной либеральной «повесточки».

