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14:17, 21 февраля 2025Россия

На плакаты выставки в ОАЭ с изображением храма Василия Блаженного вернули кресты

Храму Василия Блаженного с плакатов выставки в ОАЭ вернули кресты
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский экспортный центр (РЭЦ) вернул кресты на изображение храма Василия Блаженного, используемое для рекламы выставки в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), сообщил в своем Telegram журналист Эдвард Чесноков.

«РЭЦ — нормальные ребята! Увидев в соцсетях критику храма без крестов на их промо-материалах, оперативно исправили(сь) и добавили наш традиционный символ», — написал он.

Ситуацию оценил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Общались с коллегами из Российского экспортного центра лично — уверяют, что недоразумение и в будущем будут более внимательными», — отметил он.

Ранее исчезновение с плаката выставки крестов с одного из главных российских храмов назвали «безобразной историей». Депутат Московской городской думы Андрей Медведев указал, что подобные действия — худшее проявление западной либеральной «повесточки».

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