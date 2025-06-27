Появились подробности свадьбы Адама Кадырова

Дочь главы ЧР Кадырова Айшат: Свадьба Адама Кадырова пройдет в родовом селе

Свадьба несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, пройдет в родовом селе семьи Кадыровых Ахмат-Юрт (ранее — Центарой). Эти подробности о свадьбе Кадырова появились в аккаунте дочери главы региона Айшат Кадыровой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам дочери главы Чечни, праздник пройдет в родительском доме. Также Айшат высказалась о счастье молодоженов.

«Счастлив брат, счастлива золовка», — ответила она подписчику.

О свадьбе сына Кадырова стало известно сегодня, 27 июня. Имя невесты пока неизвестно.