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14:36, 15 мая 2024Россия

Ближайший соратник Кадырова подал в отставку

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об уходе с поста

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов объявил о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщила телерадиокомпания «Грозный» в Telegram-канале.

«После совещания с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия Председателя Парламента ЧР», — сказал Даудов, не объяснив причин ухода с поста.

Даудов возглавлял парламент Чечни с 2015 года. В 2010 году он стал первым зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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