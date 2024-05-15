Ближайший соратник Кадырова подал в отставку
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об уходе с поста
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов объявил о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщила телерадиокомпания «Грозный» в Telegram-канале.
«После совещания с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия Председателя Парламента ЧР», — сказал Даудов, не объяснив причин ухода с поста.
Даудов возглавлял парламент Чечни с 2015 года. В 2010 году он стал первым зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.