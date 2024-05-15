Ближайший соратник Кадырова рассказал о своем призвании после отставки

Соратник главы ЧР Даудов после отставки: мое призвание — путь Кадырова

Ближайший соратник главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова Магомед Даудов после отставки с поста спикера парламента российского региона заявил, что его призвание — путь первого отца Кадырова — Ахмата-Хаджи. Слова Даудова приводит портал «Чечня сегодня».

При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов о будущем месте работы.

«Для меня самое главное — быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Это мое призвание», — рассказал Даудов.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Как заявил российский политолог Сергей Марков, после отставки Даудов не пойдет на понижение.