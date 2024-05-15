В России объяснили отставку ближайшего соратника Кадырова

Политолог Марков: отставка спикера парламента ЧР Даудова не связана с понижением

Отставка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, ближайшкго соратника главы республики Рамзана Кадырова, не связана с понижением в должности. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, Даудова после ухода с должности председателя парламента может ждать повышение. Также Марков предположил, что отставка парламентария может быть связана с более масштабными процессами.

«[Отставка,] возможно является частью более масштабного переформатирования власти в Чечне, о возможности которой многие говорят уже давно», — объяснил политолог.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.