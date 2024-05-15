Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 15 мая 2024Россия

В России объяснили отставку ближайшего соратника Кадырова

Политолог Марков: отставка спикера парламента ЧР Даудова не связана с понижением
Магомед Даудов

Магомед Даудов. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отставка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, ближайшкго соратника главы республики Рамзана Кадырова, не связана с понижением в должности. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, Даудова после ухода с должности председателя парламента может ждать повышение. Также Марков предположил, что отставка парламентария может быть связана с более масштабными процессами.

«[Отставка,] возможно является частью более масштабного переформатирования власти в Чечне, о возможности которой многие говорят уже давно», — объяснил политолог.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

      Стала известна новая должность раскритикованного Кадыровым генерала

      Россия заметно нарастила вывоз одного вида морепродуктов

      В Госдуме ответили на решение Эстонии об использовании российских активов

      Стало известно о десятках остающихся в больницах после атак ВСУ белгородцах

      «АвтоВАЗ» возобновил производство популярной модели

      На российский город обрушился град размером с пятирублевую монету

      Карлсон сравнил Путина с Байденом

      Россиянин расправился с другом из-за куска сала и получил 11 лет колонии

      Матери «Мисс США» и «Юной мисс США» рассказали об их отказе от титулов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше