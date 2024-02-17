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15:39, 17 февраля 2024Россия

Старшего сына Кадырова наградили орденом и назначили министром

Старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ахмату Кадырову, старшему сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, присвоили орден Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

По заявлению Делимханова, Ахмат Кадыров доказал, что способен решать задачи самого сложного характера. Кроме того, как сообщает портал Chechnya today, Ахмата Кадырова назначили министром по делам молодежи Чечни.

«Безусловно, дорогой племянник — достойный наследник своего легендарного дедушки, который во всех начинаниях показывает отличные результаты», — написал в блоге Делимханов.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что дочь главы Чечни Хадижат Кадырову назначили на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействую с социальным блоком.

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