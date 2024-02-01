Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 1 февраля 2024Россия

Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Дочь Кадырова Хадижат назначили замруководителя администрации главы Чечни
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырову назначили на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействую с социальным блоком. Об написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Назначить дочь Кадырова на должность предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он, по словам Кадырова, отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадыров.

Хадижат в ноябре 2022 года наградили орденом Кадырова. По словам министра печати республики Ахмеда Дудаева, она проявила себя как хороший руководитель. Хадижат Кадыровой 24 года. Она — вторая дочь главы Чечни, у которого 14 детей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше