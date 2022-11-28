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16:48, 28 ноября 2022Россия

Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Вторую дочь главы Чечни Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова
Хадижат Кадырова

Хадижат Кадырова. Кадр: DDU-GROZ / YouTube

Вторую дочь главы Чечни Рамнзана Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова. Об этом сообщает министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам Дудаева, Хадиджат Кадырова проявила себя как хороший руководитель и поэтому достойна этой награды.

«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало! От всей души поздравляю внучку Первого Президента с такой наградой!» — заявил чиновник.

22-летняя Хадиджат Кадырова занимает пост руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Она — вторая дочь главы Чечни, у которого в общей сложности 14 детей.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики.

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Марк Леонов
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