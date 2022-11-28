Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова

Вторую дочь главы Чечни Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова

Вторую дочь главы Чечни Рамнзана Кадырова Хадижат наградили орденом Кадырова. Об этом сообщает министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам Дудаева, Хадиджат Кадырова проявила себя как хороший руководитель и поэтому достойна этой награды.

«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало! От всей души поздравляю внучку Первого Президента с такой наградой!» — заявил чиновник.

22-летняя Хадиджат Кадырова занимает пост руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Она — вторая дочь главы Чечни, у которого в общей сложности 14 детей.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики.