Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Сыну Рамзана Кадырова Ахмату присвоили звание почетного гражданина Грозного

Министру по физической культуре и спорту Чечни и сыну главы региона Ахмату Кадырову присвоили звание почетного гражданина Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

Награду вручил Рамзан Кадыров в ходе открытия республиканского центра спортивной борьбы. Также глава региона наградил представителей региональной федерации спортивной борьбы, сотрудников профильного ведомства, тренеров и спортсменов.

Ахмат Кадыров занял пост министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту в мае 2024-го. Также он является президентом футбольного клуба «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал куратором МВД региона. Журналисты ГТРК «Вайнах» сообщили, что назначение было произведено по указу Кадырова-старшего.