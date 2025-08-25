Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 25 августа 2025Россия

17-летний сын Кадырова получил новую награду

Сына Кадырова Адама наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики, получил новую награду. Об этом сообщил руководитель региона в Telegram-канале.

Кадырова-младшего наградили медалью «Защитник Чеченской Республики». Награду Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова.

Какие награды есть у Адама Кадырова

Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

В августе 17-летний сын Кадырова получил новую должность — его назначили куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни.

Материалы по теме:
17-летний Адам Кадыров женится. Кто невеста сына главы Чечни и что известно о свадьбе?
17-летний Адам Кадыров женится. Кто невеста сына главы Чечни и что известно о свадьбе?
27 июня 2025
Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост
Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост
23 апреля 2025
Сыну главы Чечни вручили высшую награду республики. Сколько теперь медалей и орденов у 16-летнего Адама Кадырова?
Сыну главы Чечни вручили высшую награду республики. Сколько теперь медалей и орденов у 16-летнего Адама Кадырова?
26 августа 2024

До этого, в мае, Адама дважды за 10 дней наградили медалью ОМОНа. Сын главы Чечни получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом для награждения стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

    Путин встретился с вице-премьером России

    Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

    Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

    Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

    В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    Тренер «Акрона» прокомментировал просьбу Дзюбы к руководству усилить состав

    Скачку цен на серверы и системы хранения нашли объяснение

    Киркорову предложили покинуть Россию после исполнения песни Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости