17-летний сын Кадырова получил новую награду

Сына Кадырова Адама наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики, получил новую награду. Об этом сообщил руководитель региона в Telegram-канале.

Кадырова-младшего наградили медалью «Защитник Чеченской Республики». Награду Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова.

Какие награды есть у Адама Кадырова Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие. Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

В августе 17-летний сын Кадырова получил новую должность — его назначили куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни.

До этого, в мае, Адама дважды за 10 дней наградили медалью ОМОНа. Сын главы Чечни получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом для награждения стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».