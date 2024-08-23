16-летний Адам Кадыров с пулеметом в каждой руке устроил стрельбу и попал на видео

Сын главы Чечни Адам Кадыров устроил стрельбу сразу из двух пулеметов

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух пулеметов. Видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) еще 19 мая, однако распространился ролик только сейчас.

На кадрах видно, что молодой человек держит в каждой руке по автоматическому оружию золотого цвета, из которого одновременно ведет огонь. Мишени на запись не попали. Рядом также стоят несколько мужчин. Один из них держит камеру и снимает происходящее.

Ранее Адам Кадыров продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину, приезжавшему в Чечню. На видео, опубликованном депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, заметно, как сын главы республики стреляет по мишеням на учебной площадке Российского университета спецназа в Гудермесе, куратором которого является.

Кроме того, молодой человек выложил фото с Путиным, снятое возле трапа самолета.