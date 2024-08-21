Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 21 августа 2024Россия

Избивший поджигателя Корана в СИЗО сын Кадырова выложил фото с Путиным

Сын главы Чечни Адам Кадыров выложил фото с президентом Путиным

Фото: @dustum

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам Кадыров, который избил в 2023 году поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном, выложил фотографию с президентом России Владимиром Путиным, накануне побывавшем в республике. Снимок юноша опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Адам Кадыров и глава государства позируют у трапа самолета. 16-летнему сыну главы Чечни доверили стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении на этот пост рассказал старший Кадыров.

Помимо этого, несмотря на юный возраст, Адам Кадыров возглавляет отдел обеспечения безопасности отца.

До этого глава Чечни показал Путину мечеть имени пророка Исы в Грозном.

Президент России прибыл в Чечню вечером 20 августа. Там глава государства посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Также президент пообщался с добровольцами, которые отправляются на спецоперацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Названы самые популярные в России товары из Белоруссии

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Венгрия разъяснила ЕС решение ослабить визовый режим с Россией и Белоруссией

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      В США спрогнозировали капитуляцию Украины после вторжения в Курскую область

      Задержанного за педофилию российского блогера отправили в СИЗО

      Стало известно о готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше