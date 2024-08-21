Избивший поджигателя Корана в СИЗО сын Кадырова выложил фото с Путиным

Сын главы Чечни Адам Кадыров выложил фото с президентом Путиным

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам Кадыров, который избил в 2023 году поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном, выложил фотографию с президентом России Владимиром Путиным, накануне побывавшем в республике. Снимок юноша опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Адам Кадыров и глава государства позируют у трапа самолета. 16-летнему сыну главы Чечни доверили стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении на этот пост рассказал старший Кадыров.

Помимо этого, несмотря на юный возраст, Адам Кадыров возглавляет отдел обеспечения безопасности отца.

До этого глава Чечни показал Путину мечеть имени пророка Исы в Грозном.

Президент России прибыл в Чечню вечером 20 августа. Там глава государства посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Также президент пообщался с добровольцами, которые отправляются на спецоперацию.