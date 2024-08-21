Кадыров показал Путину новую мечеть в Грозном

Глава Чечни Кадыров показал Путину мечеть имени пророка Исы в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал президенту России Владимиру Путину новую мечеть имени пророка Исы в Грозном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кадырова и Путина в мечети сопровождал муфтий Чечни Салах Межиев и советник главы республики по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириев.

Мечеть в Чечне начали строить в 2020 году. Ее создали в стиле среднеазиатской архитектуры начала II тысячелетия. Здание окружено четырьмя порталами и минаретами, оно может вместить до пяти тысяч человек.

Путин прибыл в Чечню вечером во вторник, 20 августа. Там он посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Глава государства провел встречу с добровольцами, которые отправляются на СВО.

Чечня стала третьим за день регионом России, который посетил Путин. Утром 20 августа он прибыл в Кабардино-Балкарию, днем — в Беслан Северной Осетии, где впервые посетил школу №1, которую в сентябре 2004 года захватили террористы.