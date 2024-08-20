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21:38, 20 августа 2024Россия

Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

Президент Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Владимир Путин посетил Российский университет спецназа (РУС), расположенный в чеченском Гудермесе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке. Затем он встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами спецподразделений Чечни, инструкторами и добровольцами, участвующими в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что РУС не успевает готовить всех желающих к участию в СВО из-за их большого количества. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять. Очень много добровольцев», — сказал он.

В апреле сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором РУС имени Владимира Путина. Политик объяснил, что руководитель университета Байбетар Вайханов обратился к нему с соответствующей просьбой.

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      Марина Совина
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