Кадыров рассказал о новой должности своего 16-летнего сына Адама

Сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава республики.