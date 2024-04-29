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00:30, 29 апреля 2024Россия

Кадыров рассказал о новой должности своего 16-летнего сына Адама

Сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава республики.

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      Марина Совина
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