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14:33, 20 августа 2024Россия

Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной террористами школы в Беслане

Посещение Путиным захваченной в 2004-м году школы в Беслане сняли на видео

Появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников. Их опубликовал Кремль в Telegram-канале.

На видеозаписи главе государства показывают здание школы, где в память о жертвах теракта создали международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. Его сопровождает группа людей, в частности — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В школьном зале, где в сентябре 2004 года террористы три дня удерживали заложников, Путин поставил свечу в память о жертвах трагедии и возложил цветы.

Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби», а также к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», штурмовавшим образовательное учреждение. Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».

1 сентября 2024 года исполнится 20 лет с момента захвата заложников в Беслане. Террористы захватили школу утром во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Они удерживали свыше 1100 детей, родителей и их учителей в заминированном здании. На третий день, 3 сентября, начался штурм школы. Жертвами теракта стали 334 человека.

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      Анастасия Шейкина
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