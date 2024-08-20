Путин впервые побывал в захваченной террористами в 2004 году школе в Беслане

Президент РФ впервые побывал в захваченной террористами в 2004-м школе в Беслане

Президент России Владимир Путин впервые побывал в школе № 1 в Беслане, которую в 2004 году захватили террористы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Место, где 1 сентября 2004-го произошел страшный теракт, стало мемориальным комплексом. Школу Путин посетил его вместе с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

До этого российский лидер возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби», а также к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», штурмовавшим учебное заведение.

В сентябре в Беслане состоятся памятные мероприятия к 20-летней годовщине теракта, выяснило ТАСС.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане и потребовали от президента Северной Осетии приехать к ним. При штурме 3 сентября погибли больше 300 людей. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских террористов Шамиль Басаев. Штурм учебного заведения начался на третий день. В результате 31 террорист был ликвидирован.