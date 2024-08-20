Президент России Путин приехал в Беслан

Президент России Владимир Путин приехал в город Беслан в Северной Осетии. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства посетил комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 жертв теракта в бесланской школе № 1, произошедшего почти 20 лет назад. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби», а также к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», штурмовавшим учебное заведение.

Помимо этого, Путин впервые посетил само здание школы, в спортзале которой 20 лет назад террористы удерживали более 1,2 тысячи заложников.

Отряд боевиков из 32 человек захватил школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских террористов Шамиль Басаев. Штурм учебного заведения начался на третий день. В результате 31 террорист был ликвидирован. С 2005 года 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

В декабре 2019 года Путин назвал захват заложников в бесланской школе, а также теракт на Дубровке в 2002 году одними самых сложных событий своего президентства.