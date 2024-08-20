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22:50, 20 августа 2024Россия

Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам

Путин отметил бесстрашие российских бойцов на встрече с добровольцами в Чечне

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с добровольцами в Российском университете спецназа в Чечне высказался о бесстрашии российских бойцов. Российский лидер также указал, что при боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хоть бояться надо, но [мужчины-добровольцы] преодолевают все ради родины, ради наших людей», — обратился к отправляющимся на специальную военную операцию (СВО) добровольцам Путин.

Во время посещения Российского университета спецназа глава государства понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке и встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами чеченских спецподразделений, участвующих в СВО.

Президенту России также показали образцы иностранного стрелкового оружия, многие из которых были получены в ходе боев на Украине.

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      Маргарита Пименова
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