Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам

Путин отметил бесстрашие российских бойцов на встрече с добровольцами в Чечне

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с добровольцами в Российском университете спецназа в Чечне высказался о бесстрашии российских бойцов. Российский лидер также указал, что при боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хоть бояться надо, но [мужчины-добровольцы] преодолевают все ради родины, ради наших людей», — обратился к отправляющимся на специальную военную операцию (СВО) добровольцам Путин.

Во время посещения Российского университета спецназа глава государства понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке и встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами чеченских спецподразделений, участвующих в СВО.

Президенту России также показали образцы иностранного стрелкового оружия, многие из которых были получены в ходе боев на Украине.