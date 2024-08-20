Путин в Чечне встретился с уезжающими на СВО добровольцами

Путин встретился с уезжающими на СВО добровольцами из университета спецназа

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чечню встретился с добровольцами, которые в скором времени отправятся в зону спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы прошли обучение в Российском университете спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. Среди них есть и те, кто прежде уже участвовал в боевых действиях на Украине.

Президенту показали образцы иностранного стрелкового оружия, многие из которых были получены в ходе боев на Украине. С начала СВО в университете спецназа прошли подготовку почти 19 тысяч добровольцев. В ходе обучения бойцы проходят курсы ускоренной тактической, физической, психологической, медицинской и боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе. Глава государства понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке и встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами чеченских спецподразделений, участвующих в СВО.