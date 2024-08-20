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20:49, 20 августа 2024Россия

Путин посетил могилу первого чеченского президента

Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале действующий руководитель российского региона Рамзан Кадыров.

По его словам, на месте главу государства встретили председатель Совета алимов СКФО (Северо-Кавказского федерального округа) Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров.

Путин отдал дань уважения и памяти первому чеченскому президенту, отметив его вклад в становление и развитие республики.

Ранее появились кадры того, как Рамзан Кадыров встретил главу РФ Владимира Путина в аэропорту Грозного. Политик прибыл в столицу Чечни на вертолете.

Кадыров подчеркнул, что на время визита главы государства «запланирована насыщенная программа».

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      Наталья Анисеева
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