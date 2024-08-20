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19:39, 20 августа 2024Россия

Путин после Северной Осетии прибыл в Чечню

Кадыров: Путин прибыл в Чечню, его ждет насыщенная программа

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент России Владимир Путин после визита в Северную Осетию прибыл в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа», — написал Кадыров.

Каких-либо других подробностей глава Чечни не сообщил.

20 августа Путин прибыл в Северную Осетию. Во время поездки он встретился с главой республики Сергеем Меняйло, а после разговора с ним вышел на улицу, чтобы пообщаться с жителями.

Встреча главы государства с россиянами попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как глава государства выходит к ожидающим его людям. С двух сторон его снимают камеры. В толпе кто-то несколько раз выкрикнул фамилию президента.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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