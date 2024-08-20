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19:00, 20 августа 2024Россия

Общение Путина с выкрикивающими его фамилию россиянами попало на видео

Появилось видео общения Путина с выкрикивающими его фамилию россиянами

Общение президента России Владимира Путина с выкрикивающими его фамилию гражданами попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На кадрах видно, как глава государства выходит к ожидающим его людям. С двух сторон его снимают камеры. В толпе кто-то несколько раз выкрикнул фамилию президента.

Несколько людей подняли телефоны и начали снимать, а один из граждан попросил президента с ним сфотографироваться.

«Жители Владикавказа вот так встретили Путина», — подписал видео журналист.

Ранее Зарубин опубликовал ролик, на котором видно, что президент России вышел на улицу пообщаться с жителями Якутска. «Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал происходящее журналист.

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      Никита Абрамов
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