Общение Путина с выкрикивающими его фамилию россиянами попало на видео

Появилось видео общения Путина с выкрикивающими его фамилию россиянами

Общение президента России Владимира Путина с выкрикивающими его фамилию гражданами попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На кадрах видно, как глава государства выходит к ожидающим его людям. С двух сторон его снимают камеры. В толпе кто-то несколько раз выкрикнул фамилию президента.

Несколько людей подняли телефоны и начали снимать, а один из граждан попросил президента с ним сфотографироваться.

«Жители Владикавказа вот так встретили Путина», — подписал видео журналист.

Ранее Зарубин опубликовал ролик, на котором видно, что президент России вышел на улицу пообщаться с жителями Якутска. «Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал происходящее журналист.