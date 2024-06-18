69-я параллель
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14:58, 18 июня 202469-я параллель

Путин вышел к россиянам

Президент Путин вышел к жителям Якутска на улицах

Президент России Владимир Путин вышел к жителям Якутска на улицах. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал происходящее журналист.

На кадрах видны люди, обступившие главу государства. Также рядом находятся сотрудники полиции.

«Владимир Владимирович, мы с вами всегда», — воскликнула одна из местных жительниц.

Ранее Владимир Путин пообещал приехать на Камчатку. Во время встречи с жителями Дальнего Востока в Якутске главе государства рассказали о красоте природы Камчатки. «Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», — заверил президент.

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      Никита Абрамов
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