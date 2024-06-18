Президент России Путин пообещал приехать на Камчатку

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на Камчатку. Слова главы государства приводит ТАСС.

Во время встречи с жителями Дальнего Востока в Якутске главе государства рассказали о красоте природы Камчатки.

«Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», — заверил президент.

Ранее Путин вспомнил свои ощущения от мороза во время зимней поездки в Якутию и описал их фразой «думал, уши сломаются». Как пошутил глава государства, боязнь трогать уши появилась у него из-за мороза в минус 50 градусов.