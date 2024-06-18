69-я параллель
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13:03, 18 июня 202469-я параллель

Путин описал якутские морозы фразой «думал, уши сломаются»

Путин вспомнил, что во время поездки в Якутию боялся трогать уши из-за мороза

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вспомнил свои ощущения от мороза во время зимней поездки в Якутию и описал их фразой «думал, уши сломаются». Эту фразу он произнес во время встречи с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами, видео с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Как пошутил глава государства, боязнь трогать уши появилась у него из-за мороза в минус 50 градусов, который был в Якутске во время его предыдущей поездки. «Температуры такие, конечно! Я помню, зимой приезжал, минус 50. До ушей боялся дотрагиваться, думал сломаются. Но ничего!» — вспомнил российский лидер.

Путин не уточнил, о какой поездке идет речь, однако известно, что зимний визит президента в Якутск состоялся в январе 2006 года. В Telegram-канале «Вы слушали Маяк» напомнили, что в некоторые моменты той поезздки президент был без головного убора.

Российский лидер посетил Якутск впервые с 2014 года. Президент планировал ознакомиться с достижениями республики в IT-сфере и в креативной отрасли. Помимо этого, Путин проведет ряд встреч по развитию региона, в том числе — с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

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      Марк Леонов
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