69-я параллель
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09:04, 18 июня 202469-я параллель

Путин прибыл в Якутию

Путин прибыл в Якутск, где ознакомится с достижениями в IT

Фото: Михаил Метцель / Pool / ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, прибыл в Якутию. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT-сфере, а также в креативной отрасли. Путин, помимо этого, проведет ряд встреч по развитию региона, в том числе — с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

Поездку Путина ранее анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин. До этого президент посещал Якутию в сентябре 2014 года. Путин обещал приехать в регион еще весной 2024 года, однако погода во время его турне по регионам Дальнего Востока оказалась нелетной, из-за чего поездку пришлось отложить.

После Якутии Путин посетит Северную Корею. Его визит запланирован на вторник, 18 июня, по приглашению председателя КНДР Ким Чен Ына. Затем глава государства вылетит во Вьетнам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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