Путин прибыл в Якутию

Путин прибыл в Якутск, где ознакомится с достижениями в IT

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, прибыл в Якутию. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT-сфере, а также в креативной отрасли. Путин, помимо этого, проведет ряд встреч по развитию региона, в том числе — с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

Поездку Путина ранее анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин. До этого президент посещал Якутию в сентябре 2014 года. Путин обещал приехать в регион еще весной 2024 года, однако погода во время его турне по регионам Дальнего Востока оказалась нелетной, из-за чего поездку пришлось отложить.

После Якутии Путин посетит Северную Корею. Его визит запланирован на вторник, 18 июня, по приглашению председателя КНДР Ким Чен Ына. Затем глава государства вылетит во Вьетнам.