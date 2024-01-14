Путин пообещал приехать в один российский регион весной

Президент России Путин пообещал приехать в Якутию весной или летом

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Якутию. Рассуждая о сроках поездки, глава государства заметил, что планирует ее весной или летом, сообщает ТАСС.

Выступая перед журналистами по итогам посещения Дальнего Востока, он отметил, что этот российский регион славится колоссальными ресурсами. Путин также объяснил, почему не смог добраться до Якутии.

«Просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Якутия — огромная республика. Один этот регион сопоставим по размерам территории с пятью или шестью Франциями, добавил он.

По мнению президента, в этом российском регионе проживают интересные и талантливые люди. Путин заметил, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу.

До этого президент России признался, что рад желанной поездке в Чукотский автономный округ.

Политик побывал там 10 января. От аэропорта до Анадыря он добрался на снегоболотоходе. Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что теперь Путин «видел всю страну».