В Кремле описали поездки Путина фразой «теперь он видел всю Россию»

Пресс-секретарь Песков: после поездки на Чукотку Путин видел всю Россию

После поездки на Чукотку президент России Владимир Путин «видел всю страну». Такой фразой поездки главы государства описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявление приводит ТАСС.

«Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию», — заявили в Кремле.

Глава государства прибыл на Чукотку в среду, 10 января. Путин впервые приехал в регион с рабочей поездкой. Путин рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе.

От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе.