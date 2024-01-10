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18:11, 10 января 2024Россия

В Кремле описали поездки Путина фразой «теперь он видел всю Россию»

Пресс-секретарь Песков: после поездки на Чукотку Путин видел всю Россию

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

После поездки на Чукотку президент России Владимир Путин «видел всю страну». Такой фразой поездки главы государства описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявление приводит ТАСС.

«Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию», — заявили в Кремле.

Глава государства прибыл на Чукотку в среду, 10 января. Путин впервые приехал в регион с рабочей поездкой. Путин рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе.

От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе.

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      Марк Леонов
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