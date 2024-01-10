Путин назвал причину своей первой поездки на Чукотку

Путин объяснил поездку на Чукотку тем, что хотел изучить ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку в качестве главы государства, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе. Такую причину поездки он назвал во время встречи с представителями общественности и властями Чукотки, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, при личном изучении ситуации ряд вещей можно увидеть под другим углом.

«По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание», — объяснил президент.

Он отметил, что Чукотка — крайне важный для России регион, так как в нем сосредоточены большие объемы полезных ископаемых, а кроме того, он является точкой пересечения многих торговых маршрутов, среди которых и Северный морской путь.

Как сообщалось ранее, президент впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой — он посетит город Анадырь. Путин обещал посетить регион еще в 2018 году.