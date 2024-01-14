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11:08, 14 января 2024Россия

Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

Путин рассказал, что рад желанной поездке в Чукотский автономный округ

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин рад, что его поездка в Чукотский автономный округ наконец состоялась, так как он давно собирался побывать в этом отдаленном от всех регионе. О желанной поездке российского лидера и его впечатлениях сообщает ТАСС.

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь. Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — рассказал Путин. По его словам, эта поездка поможет ему лучше понять проблемы и нужды жителей.

Визит Путина в Чукотский автономный округ состоялся 10 января. От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Путин «видел всю страну», так как Чукотка оставалась единственным регионом, который российский президент еще не посещал.

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      Марина Совина
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