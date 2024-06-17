Анонсирована поездка Путина в Якутию

Журналист ВГТРК Зарубин анонсировал поездку Путина в Якутию

Президент России Владимир Путин 18 июня посетит Якутию. Поездку главы государства анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

Репортер напомнил, что президент обещал приехать в Якутию. Свои слова он подкрепил фрагментом ранее сделанной записи общения Путина с неустановленным собеседником. «В ближайшее время я у вас буду», — говорит глава государства.

Иных деталей предстоящей поездки журналист не раскрыл.

Ранее Путина пригласили в тундру. С предложением побывать на Крайнем Севере к нему обратился Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Енкси Пяк. Оленевод заявил, что главу государства очень любят в тех краях. «Мы вас покатаем на трех белых оленях. Может, на каникулы отпустят — у меня внук отлично катается на оленях», — предложил президенту Пяк.