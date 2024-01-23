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17:11, 23 января 2024Россия

Путина пригласили в тундру

Оленевод Пяк из ЯНАО пригласил президента России Владимира Путина в тундру
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Енкси Пяк пригласил президента России Владимира Путина в тундру. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Павел Зарубин.

По словам Пяка, в тундре очень любят Путина. Мужчина отметил, что каждый ребенок знает, как выглядит президент.

«Мы вас покатаем на трех белых оленях. Может, на каникулы отпустят — у меня внук отлично катается на оленях», — предложил президенту Пяк.

Ранее глава государства побывал на Чукотке. От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Путин «видел всю страну», так как Чукотка оставалась единственным регионом, который российский президент еще не посещал.

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