Путина пригласили в тундру

Оленевод Пяк из ЯНАО пригласил президента России Владимира Путина в тундру

Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Енкси Пяк пригласил президента России Владимира Путина в тундру. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Павел Зарубин.

По словам Пяка, в тундре очень любят Путина. Мужчина отметил, что каждый ребенок знает, как выглядит президент.

«Мы вас покатаем на трех белых оленях. Может, на каникулы отпустят — у меня внук отлично катается на оленях», — предложил президенту Пяк.

Ранее глава государства побывал на Чукотке. От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Путин «видел всю страну», так как Чукотка оставалась единственным регионом, который российский президент еще не посещал.