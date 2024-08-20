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19:56, 20 августа 2024Россия

Появились первые кадры встречи Путина с Кадыровым в аэропорту Грозного

Журналист Зарубин опубликовал видео встречи Путина с Кадыровым в Грозном

Появились первые кадры с прилетевшем в Грозный президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

На записи видно, как Путин спускается с трапа в аэропорту, где его встречает глава Чечни Рамзан Кадыров, и политики пожимают друг другу руки.

Ранее Кадыров заявил, что в рамках визита главы государства в республику «запланирована насыщенная программа». Однако ее подробности чеченский лидер не раскрыл.

20 августа Путин также в первые с 2008 года посетил Беслан, где 20 лет назад террористы захватили заложников в школе №1. Президент побывал на мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 жертв теракта. Он возложил цветы к памятнику «Древо скорби», а также к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», штурмовавшим учебное заведение.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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