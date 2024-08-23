Эксперт по стрельбе оценил навыки открывшего огонь из двух пулеметов сына Кадырова

Инструктор назвал несложной стрельбу Адама Кадырова сразу из двух пулеметов

Для стрельбы из двух пулеметов, которую 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал на видео, не нужно особых навыков, достаточно знать технику их удержания и иметь запас сил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил инструктор по стрельбе, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее в сети завирусился ролик, на котором подросток держит в каждой руке по пулемету золотого цвета и открывает огонь по целям, которые остались за кадром. Кроме того, 21 августа Адам Кадыров продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину на учебной площадке Российского университета спецназа (РОС) имени главы государства в Гудермесе, куратором которого он является.

Стрельба из двух пулеметов — это, считает эксперт, «просто баловство», а в целом сын главы Чечни «настрел имеет хороший», что видно по ролику из РОС. На видео с главой государства, по словам инструктора, Адам Кадыров демонстрирует «обычные спортивные упражнения из практической стрельбы». «Кстати, выполняет неуверенно, видно по скорости. Поедете в стрелковый клуб "Объект" или "Патриот", там найдете с десяток стрелков, которые выполнят его на уровне мастера спорта международного класса», — отметил он, подчеркнув, что стрелять в тире из огнестрельного оружия можно с 18 лет, тогда как сыну Кадырова только 16.

У него, конечно, проблем потренироваться нет. Патроны ему всегда выдадут. И сколько угодно. Если бы нашим срочникам столько давали припасов, то они бы также стреляли. Наши срочники не имеют столько возможностей, сколько может человек при такой должности инструктор по стрельбе

О том, что Адам Кадыров назначен куратором РОС, стало известно в апреле. По словам главы Чечни, это решение принято по просьбе руководителя частного вуза Байбетара Вайханова. Подчеркивалось, что 16-летний подросток «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета». Помимо этого, в декабре 2023 года он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского, а в ноябре — батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны. Также подросток занимает должность начальника отдела безопасности Рамзана Кадырова.

Кроме того, Адам Кадыров является обладателем нескольких орденов и медалей. Вручать награды сыну главы Чечни начали в октябре 2023 года, вскоре после того как Рамзан Кадыров выложил видео с 15-летним на тот момент сыном, избивающим арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного.