Адам Кадыров пострелял в университете спецназа. Владимир Путин наблюдал за ним и аплодировал

Сын главы Чечни Адам Кадыров продемонстрировал Путину стрельбу

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед президентом России Владимиром Путиным, посетившим республику накануне. Он также опубликовал фотографию с главой государства.

16-летний Кадыров является куратором Российского университета спецназа, где проходят подготовку бойцы, в том числе добровольцы специальной военной операции (СВО).

Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

Кадыров-младший встречал главу государства у трапа в аэропорту Грозного. Там он сделал фото с президентом, которое опубликовал в своих соцсетях.

В ходе визита Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, куратором которого был назначен 16-летний сын главы региона. Там, по словам депутата Госдумы Адама Делимханова, президент побывал на учебных площадках и тренировочных полигонах: главе государства продемонстрировали процесс отработки навыков бойцов.

Фото: @dustum

Путин также наблюдал за стрельбой Адама Кадырова по мишеням, после чего аплодировал сыну главы Чечни.

Адам Кадыров получил свою шестую должность в апреле

Кадыров-младший стал куратором РУС в конце апреля, об этом сообщил сам руководитель региона. По словам Рамзана Кадырова, такое решение было принято по просьбе руководителя университета спецназа Байбетара Вайханова.

До этого, в декабре 2023-го Адам Кадыров был куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Он также занимал должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель до этого сын главы региона стал начальником Службы безопасности Кадырова.

В ноябре 2023-го было объявлено еще об одной «ответственной должности» Адама Кадырова: он стал начальником отдела безопасности главы Чечни. Двумя годами ранее Кадыров-младший был президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.