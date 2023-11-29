Сына Кадырова назначили на новую должность

Делимханов: Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Адам — назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

По словам депутата, назначение на новую должность стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама». Его представили личному составу батальона во вторник, 28 ноября.

Также в ходе торжественной части Кадырову-младшему вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена главе Чечни, отметил Делимханов.

5 ноября Адама Кадырова назначили начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров был главой этой службы при своем отце Ахмате Кадырове.

В сентябре Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам Кадыров напал на Никиту Журавеля, который находится в СИЗО Грозного. К посту он прикрепил видеозапись, на которой Адам Кадыров бьет Журавеля.