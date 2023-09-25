Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, который находится в СИЗО Грозного в статусе подозреваемого по делу о сожжении Корана. Об этом он написал в своем Telegram-канале. К посту он прикрепил видеозапись, на которой Адам Кадыров бьет Журавеля.

На видео молодой человек, одетый в камуфляж, наносит сидящему Журавелю несколько ударов — в том числе ногами в голову. После этого избитый падает на пол, где Адам Кадыров наносит ему, уже лежащему на полу, еще удар. В этот момент видеозапись обрывается.

Кто снимал опубликованные Кадыровым кадры, неизвестно.

Кадыров похвалил сына за его поступок

Глава Чечни заявил, что одобряет действия Адама Кадырова и гордится тем, что он избил подозреваемого в сожжении Корана.

Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор Рамзан Кадыров

Также в своей записи Кадыров высказался о действующем в России законодательство. «В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам», — написал глава Чечни.

Посягающих на святое людей Кадыров назвал «мразями», которые «не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его».

Побил и правильно сделал Рамзан Кадыров глава Чечни

Об избиении Никиты Журавеля Адамом Кадыровым стало известно в середине августа

Данные об инциденте предала гласности уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как сообщала 16 августа омбудсмен, к ней обратился сам Журавель, рассказавший, что избиение произошло в СИЗО.

В ответ на сообщение Журавеля Москалькова заявила, что перенаправила поступившее обращение своему коллеге из Чечни, Мансуру Солтаеву.

«Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — написала она. С 16 августа Москалькова более не высказывалась о состоянии Журавеля и ходе изучения фактов, изложенных в жалобе.

В Чечне подтверждали получение обращение Журавеля, а также одобряли избиение

Чеченский правозащитник Солтаев заявил, что видел сообщения о том, что Журавель был «якобы избит». Он сообщил, что после этого лично встретился с Журавелем.

При этом депутат Госдумы Адам Делимханов дважды одобрил поступок Адама Кадырова — вскоре после первых сообщений о нападении сына главы Чечни на Журавеля и 25 сентября, когда сам Кадыров подтвердил эти сообщения.

В первый раз Делимханов заявил, что Кадыров-младший «показал пример патриотизма», а 25 сентября сказал, что Журавель был избит справедливо — так как является «низким, аморальным, гнусным нелюдем, у которого нет внутри ничего святого».

В СПЧ видео назвали «доказательством преступления»

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила «Ленте.ру», что опубликованные главой Чечни кадры являются «видеодоказательством преступления».

Правозащитница отметила, что после публикации кадров избиения беззащитного человека, российские правоохранительные органы должны задержать Адама Кадырова и провести с ним следственные действия. Также Меркачева подчеркнула, что российский закон одинаков для любого региона — и для Москвы, и для Чечни. «Как оно будет — посмотрим», — заявила она.

В свою очередь, другой член СПЧ — Марина Ахмедова, заявила, что «не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии» — она испытывает более негативные эмоции.

Во мне все восстает против этого. Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого Марина Ахмедова член СПЧ

Член СПЧ подчеркнула, что российские политики не являются средневековыми феодалами, и никакое нарушение закона не оправдывает внесудебных расправ. Также она отметила, что избиение беззащитного — «как-то неблагородно».

Журавеля задержали в мае 2023 года, вскоре его дело передали в Чечню

Никиту Журавеля задержали 20 мая в Волгограде после того, как в соцсетях распространился ролик с сожжением Корана на фоне мечети. По версии правоохранителей, Журавель мог совершить этот поступок под воздействием украинских спецслужб.

В отношении него возбудили дело по статье 148 Уголовного кодекса — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». После возбуждения дела глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело на рассмотрение в Чеченскую Республику, объяснив, что в СК поступали многочисленные обращения жителей этого региона, которые просили признать их потерпевшими.

С похожим призывом выступал и министр юстиции Константин Чуйченко — он предложил сослать Журавеля отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением.