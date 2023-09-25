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19:07, 25 сентября 2023Россия

В СПЧ прокомментировали ролик с избиением сыном Кадырова поджигателя Корана

Член СПЧ Ахметова заявила, что сын Кадырова не имел права нарушать закон

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова не имел права нарушать закон и избивать арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова в Telegram.

«Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона», — пояснила она.

Ахмедова добавила, что наказание для Журавеля будет устанавливать суд, но не сын главы Чеченской Республики.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

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    Сергей Истомин
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