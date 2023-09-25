В СПЧ отреагировали на видео избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

Член СПЧ Меркачева: видео избиения сыном Кадырова — доказательство преступления

Видео избиения арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиты Журавлева сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, которым поделился сам лидер республики Рамзан Кадыров, — это видеодоказательство преступления, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру».

«В Уголовном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает наказание за это преступление. Я думаю, что наши следственные органы и прокуратора должны сейчас, имея видеодоказательство, видеофиксацию этого преступления, а также публичное признание публичных людей, идентифицировать его (Адама Кадырова — прим. "Ленты.ру"), задержать его и провести соответствующие следственные действия», — заявила правозащитница.

Меркачева отметила, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом. «Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все подпадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим», — заключила член СПЧ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы республики.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

