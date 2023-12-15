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20:17, 15 декабря 2023Россия

16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского

Фото6 Telegram-канал Ахмеда Дудаева

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. О новой должности сына главы республики сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением. «С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор», — написал министр, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал избиение его сыном Никиты Журавеля, поджегшего Коран. Поступок сына глава республики назвал справедливым.

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      Алан Босиков
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