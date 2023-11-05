Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 5 ноября 2023Россия

Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

Глава Минздрава Чечни поздравил сына Кадырова с назначением на пост главы СБ

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

Глава Минздрава Чечни Адам Алханов поздравил сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летнего Адама, на должность начальника Службы безопасности (СБ) главы республики. Новую должность Адама он раскрыл в Telegram.

«От души поздравляю дорогого брата, (...) Адама Кадырова, с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал глава ведомства.

По его словам, несмотря на еще молодые годы, Адам уже обладает богатым практическим опытом для этого поста. Министр также пожелал Адаму постоянных грандиозных побед и достижений, успехов на важном направлении, несокрушимого здоровья и счастья.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы республики с назначением на «важную должность». Как отметил Дудаев, Адам Кадыров проявил себя как смелый человек и отважный патриот.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

      Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

      Появилось видео удара российских войск по строю ВСУ во время награждения

      Президент Палестины встретился с госсекретарем США

      Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

      В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

      Жулин назвал единственный страх

      18-летняя гимнастка сделала колесо в мини-бикини

      Россиянка побывала в Египте и раскрыла истинное отношение местных к русским

      Отель Софии Ротару в Ялте собрались национализировать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости