Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

Глава Минздрава Чечни поздравил сына Кадырова с назначением на пост главы СБ

Глава Минздрава Чечни Адам Алханов поздравил сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летнего Адама, на должность начальника Службы безопасности (СБ) главы республики. Новую должность Адама он раскрыл в Telegram.

«От души поздравляю дорогого брата, (...) Адама Кадырова, с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал глава ведомства.

По его словам, несмотря на еще молодые годы, Адам уже обладает богатым практическим опытом для этого поста. Министр также пожелал Адаму постоянных грандиозных побед и достижений, успехов на важном направлении, несокрушимого здоровья и счастья.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы республики с назначением на «важную должность». Как отметил Дудаев, Адам Кадыров проявил себя как смелый человек и отважный патриот.